Με συγκεκριμένο τρόπο φαίνεται πως δρούσε ο 47χρονος γυμνασιάρχης και δάσκαλος χορού στη Σάμο, ο οποίος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής τα ανήλικα θύματα που φέρονται να έχουν πέσει θύματά του, ανέρχονται στα 20. Ο γυμνασιάρχης, φέρεται να εκμεταλλεύονταν την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν οι ανήλικοι προς αυτόν. Οι μαθητές ανέφεραν στις καταθέσεις τους πως ο γυμνασιάρχης προσέγγιζε αρχικά μία συγκεκριμένη παρέα και όταν αυτή τον έδιωχνε, «χτύπαγε» δεύτερη και μετά τρίτη κλπ, αναφέρει ο δικηγόρος κάποιων φερόμενων ως θυμάτων, Ιωάννης Καλτάκης που μίλησε στο STAR για την φρικιαστική υπόθεση βιασμών στη Σάμο.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και τα αποκαλυπτικά μηνύματα που έστελνε ο γυμνασιάρχης στα θύματά του.

«Έχεις τοπ γάμπες, είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες», είχε στείλει σε έναν ανήλικο ενώ υπάρχουν και μηνύματα που καλούσε τους ανήλικους να πάνε βόλτα.

«Που είσαι μπρο μου, τι κάνεις, θα πάμε για καφέ;»

Ο γυμνασιάρχης είχε επιστρατεύσει κάθε μέσο για να προσεγγίζει τους ανήλικους. Για να τους πλησιάσει, τους έταζε βόλτες με το σκάφος του, δώρα και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Ένας από τους μαθητές περιγράφει ότι ο γυμνασιάρχης από τη Σάμο του ζήτησε να του κάνει μασάζ στα πόδια πριν του προτείνει να του δώσει χαρτζιλίκι.

«Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί», ανέφερε ο μαθητής.

Οι ανήλικοι κατέθεσαν επίσης πως ο γυμνασιάρχης τους καλούσε στο σπίτι του για να δουν παρέα ροζ βίντεο.

Η δράση του φέρεται πως ξεκίνησε το 2018. Οι καταγγέλλοντες όταν έμαθαν ότι ο γυμνασιάρχης τους προφυλακίστηκε και πάει στη φυλακή Γρεβενών, ζήτησαν την τιμωρία του.

Οι αστυνομικοί που έλεγξαν το κινητό του ανακάλυψαν 7 αρχεία με 8 ανήλικους (κάτω των 15 χρόνων) σε άσεμνες στάσεις.

Η φωτογραφία του γυμνασιάρχη βγήκε στη δημοσιότητα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της αστυνομίας, σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 47χρονου εκπαιδευτικού από την Σάμο, είναι «η προστασία της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, σε βάρος έτερων ανηλίκων».

Ο 47χρονος εκπαιδευτικός, συνελήφθη στις 25 Ιουλίου στη Σάμο, έπειτα από σχετικό ένταλμα για τις πράξεις που έγιναν από το 2018 έως το 2024, ενώ μερικές ημέρες αργότερα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή και την εισαγγελέα.

Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους έναντι αμοιβής και της πορνογραφίας ανηλίκων.