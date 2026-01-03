Σαρώνει η γρίπη στην Ελλάδα: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές ασθενών – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΕΟΔΥ

Σε έξαρση είναι η γρίπη στην χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων από τον ΕΟΔΥ. Οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία υπερδιπλασιάστηκαν, με πολλούς από αυτούς που νοσηλεύονται σοβαρά να είναι ανεμβολίαστοι πολίτες.

Η έκθεση για τα κρούσματα γρίπης στην Ελλάδα αφορά την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου 2025. Ο ΕΟΔΥ προχώρα σε συστάσεις ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση αλλά και οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

– Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

– Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα.