Σε «έκτακτη ανάγκη» η Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας για τη λειψυδρία εισηγείται η ΡΑΑΕΥ

Μετά την Πάτμο και τη Λέρο, όπως όλα δείχνουν μπαίνει και η Αττική στο «χορό» των μέτρων για τη λειψυδρία, με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να εισηγείται θετικά, το απόγευμα της Πέμπτης (27/11/25) για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας.

Η θετική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για το θέμα της λειψυδρίας, για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας, έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων αποφάσεων για τη Λέρο και την Πάτμο, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη νερού.

Το αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας είχε σταλεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, για να τεκμηριώσει την ανάγκη έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τα όσα είπε ο ίδιος ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου το βράδυ της Τετάρτης (26/11/25) «το θέμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική, δε σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Τι σημαίνει; Επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και ολοκλήρωση έργων».

«Υπάρχουν για παράδειγμα περιοχές (Πάτμος, Λέρος) που η κήρυξη αυτή επιτρέπει στα νησιά αυτά να μπορέσουν να κάνουν έργα που με διαφορετική διαδικασία δε θα μπορούσαν στον ίδιο χρόνο».

«Δε θα υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο για τους πολίτες» τόνισε ο υπουργός.