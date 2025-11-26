Παπασταύρου για λειψυδρία: Δε θα υπάρξουν έκτακτα μέτρα για το νερό στην Αττική που να επηρεάσουν τους πολίτες

Για τον «κόκκινο συναγερμό» που έχει σημάνει η λειψυδρία στη χώρα μας, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης (26/11/25) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταυρού.

Μιλώντας στο Action 24, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε σαφές ότι δε θα υπάρξουν μέτρα που να επηρεάσουν τους πολίτες όπως ο περιορισμός της κατανάλωσης στην Αττική, λόγω της λειψυδρίας.

«Το θέμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική, δε σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Τι σημαίνει; Επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και ολοκλήρωση έργων» είπε.

«Υπάρχουν για παράδειγμα περιοχές (Πάτμος, Λέρος) που η κήρυξη αυτή επιτρέπει στα νησιά αυτά να μπορέσουν να κάνουν έργα που με διαφορετική διαδικασία δε θα μπορούσαν στον ίδιο χρόνο».

«Δε θα υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο για τους πολίτες» τόνισε.

«Είναι εντυπωσιακό ότι η Αττική κάθε 25 -30 χρόνια αντιμετωπίζει μια κρίση. Το 1991 ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Και εμφανίζεται η ανάγκη η Αττική να κάνει ένα μεγαλόπνοο έργο για να της εξασφαλίσει νερό για τα επόμενα χρόνια» είπε ο υπουργός.

«Από το 2022 και μετά αρχίζουμε και χάνουμε 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο γιατί έχουμε 25% μείωση βροχοπτώσεων» είπε για το νερό.

Νωρίτερα, πηγές από το υπουργείο διευκρίνιζαν ότι το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική θα τεθεί την Πέμπτη (27/11/25) το πρωί συμπληρώνοντας ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

«Είναι μια σειρά ευελιξιών που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όχι κάτι όμως που θα επηρεάσει άμεσα τον πολίτη» σχολίασε από τον τηλεοπτικό «αέρα» ο κύριος Παπασταύρου.