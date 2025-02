Σεισμοί στη Σαντορίνη: Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα και η απόκοσμη βοή που ανησυχεί τους κατοίκους

Μια ήρεμη – σχετικά – νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι της Σαντορίνης και των γύρω νησιών, καθώς οι σεισμοί που σημειώθηκαν το βράδυ δεν ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ.

Ο ισχυρότερος σεισμός, που σημειώθηκε τη νύχτα ανοιχτά της Σαντορίνης, ήταν μεγέθους 4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στο ίδιο σημείο στη θαλάσσια περιοχή προς την Αμοργό. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:47.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στις 05:37 το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Οι κάτοικοι εμφανίζονται ανακουφισμένοι, καθώς βλέπουν το φαινόμενο να υποχωρεί, ωστόσο οι επιστήμονες ζητούν να μην υπάρξει εφησυχασμός καθώς το σενάριο ενός σεισμού 6 Ρίχτερ παραμένει ακόμα.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί ένα tweet του Ευρωμεσωγειακού Σεισμικού Κέντρου στο οποίο αναφέρει: «Επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο συνεχής δόνηση στην περιοχή της Σαντορίνης. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να φανεί κάτι (αλλά είναι νύχτα) μόνο ότι ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει».

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4