Σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16.01.2022) κοντά στο Άγιο Όρος. Το επίκεντρό του καταγράφηκε 20 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Άθου, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης βρίσκεται στα 19,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ που ταρακούνησε το Άγιο Όρος έγινε ιδιαίτερα αισθητός, όπως ήταν αναμενόμενο, και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Πολλοί ήταν άλλωστε οι χρήστες του Twitter που – λίγα μόλις λεπτά αφού καταγράφηκε η σεισμική δόνηση – έγραψαν ότι κατάλαβαν τον ισχυρό σεισμό. Αισθητός πάντως έγινε και στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Just felt a short #earthquake in south Halkidiki. Up and down motion like mild turbulence on an airplane. Lasted a few seconds. Small aftershock already. #Greece #σεισμός