Η ελληνική αποστολή διάσωσης της ΕΜΑΚ στην Τουρκία ετοιμάζεται να ενισχυθεί, προκειμένου να ενταθούν οι προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια που άφησε ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ και αυτός των 7,6 Ρίχτερ που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νεότερη νημέρωση, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σε άμεση συνεννόηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, αναχωρεί τις αμέσως επόμενες ώρες για την Τοyρκία ομάδα με 15 πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ, 1 διασωστικός σκύλος και 2 οχήματα.

Την ομάδα θα συνοδεύσουν επιπλέον ένας 1 Αξιωματικός – Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, καθώς και 3 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ. Η αποστολή θα αναχωρήσει με C-130 από το στρατιωτικό αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής η αποστολή της ΕΜΑΚ έχει απεγκλωβίσει ζωντανούς έναν άνδρα 50 ετών, μια γυναίκα, ένα αγόρι 15 ετών και δύο κορίτσια 9 και 7 ετών.

Συνολικά, 4 ανθρώπους ζωντανούς και 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει με ρυθμό ανεξέλεγκτος.

Οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας ευχαριστούν με κάθε τρόπο το πολύτιμο έργο των Ελλήνων διασωστών, ενώ από τα πρώτα trend στο twitter στην Τουρκία είναι το «Ευχαριστούμε Ελλάδα», με χρήστες να παραθέτουν εικόνες από τα όσα άφησε πίσω του ο σεισμός και τις προσπάθειες της 1ης ΕΜΑΚ.

«Θα σας θυμάμαι από αυτή την εικόνα και όχι από κάποιο πόλεμο πριν εκατοντάδες χρόνια» γράφει ένας χρήστης, παραθέτοντας φωτογραφία που Έλληνες και Τούρκοι μεταφέρουν ένα παιδάκι που έχουν βγάλει από τα συντρίμμια.

Η ελληνική ομάδα ενισχύεται τώρα και από τη 2η ΕΜΑΚ με 15 Πυροσβέστες, έναν σκύλο και 3 άτομα του ΕΚΑΒ.

Greek rescue team and Turkish army service men carrying a stretcher together.



Tesekkurler Yunanistan

Thank You Greece pic.twitter.com/HzUbE9V5BG