Με ραγδαίους ρυθμούς μεγαλώνει ο απολογισμός των νεκρών από το σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και την Συρία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία ξεπέρασαν τους 9.500 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Στην Τουρκία, από τα χαλάσματα έχουν ανασυρθεί 6.957 νεκροί σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, και άλλοι 2.547 νεκροί έχουν ανασυρθεί στη Συρία, σύμφωνα με τις αρχές και μέλη των υγειονομικών υπηρεσιών

“Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς εκατοντάδες οικογένειες παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια, περισσότερες από 50 ώρες μετά τον σεισμό”, επεσήμανε η οργάνωση «Λευκά Κράνη».

Σε συνθήκες ψύχους, οι διασώστες συνεχίζουν τον αγώνα τους με το χρόνο για να καταφέρουν να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες του σεισμού.

Ο κακός καιρός περιπλέκει τον αγώνα των σωστικών συνεργείων και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε χθες, Τρίτη, ότι οι προσεχείς 48 ώρες θα είναι “κρίσιμες” για την ανεύρεση επιζώντων.

Στην Γκαζίαντεπ, πόλη που βρισκόταν πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μια κάτοικος έχει χάσει ήδη τις ελπίδες της να ξαναβρεί ζωντανή την θεία της που είναι θαμμένη κάτω από τα ερείπια. “Είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα περιμένουμε τους νεκρούς μας”, είπε.

Η διεθνής βοήθεια έχει αρχίσει να φτάνει στην Τουρκία, όπου κηρύχθηκε εθνικό πένθος για επτά ημέρες. Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται ήδη σε 6.957 μέχρι τώρα. Πρόκειται πλέον για τον χειρότερο απολογισμό νεκρών από σεισμό στην Τουρκία από το 1999, όταν 17.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων χίλιοι στην Κωνσταντινούπολη.

Στη Συρία, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 2.547 ως αυτή την ώρα. Ο απολογισμός αναμένεται “να αυξηθεί σημαντικά καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια”, σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη (εθελοντές της πολιτικής προστασίας) στις ζώνες που ελέγχουν οι αντάρτες.

