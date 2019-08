Σεισμός τώρα στην Αθήνα!

Σεισμός σημειώθηκε στις 09:24 το πρωί της Τρίτης, 27.08.2019 και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές στην Αθήνα!

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ήταν 4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα βόρεια της Μαγούλας και περίπου 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Να σημειώσουμε πως η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 3,6 Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.0 strikes 25 km NW of #Athens (#Greece) 7 min ago. Please report to: https://t.co/vi6nJxmI2M pic.twitter.com/vGb4oxgxwA

— EMSC (@LastQuake) August 27, 2019