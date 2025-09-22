Σέιχ Σου: 51χρονος έγδαρε και έσφαξε αρνί για να τιμήσει το κουρμπάνι

Για βασανισμό και φόνευση ζώου κατηγορείται ένας 51χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος έγδαρε και έσφαξε ένα αρνί στο δάσος του Σέιχ Σου.

Το εξοργιστικό περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής (21.09.2025), στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου στο Σέιχ Σου. Ο άνδρας αφού συνελήφθη, ισχυρίστηκε πως έσφαξε το αρνί για να το μοιράσει σε φίλους και συγγενείς του που βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν το κουρμπάνι, ένα παλιό έθιμο.

Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου ενώ εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο έγινε η σφαγή.

Λόγω της ευλογιάς των προβάτων που θερίζει τα κοπάδια, το αρνί κατασχέθηκε και δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην γίνει καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο, το οποίο θα σταλεί για καύση με ευθύνη του δήμου Νεάπολης – Συκεών.