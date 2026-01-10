Σέρρες: Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης, λέει ο πατέρας του 17χρονου για τον ξυλοδαρμό του γιου του μέχρι θανάτου

«Δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης», λέει ο πατέρας του 17χρονου για τον φονικό ξυλοδαρμό του παιδιού του στις Σέρρες. Για σοβαρές ενδείξεις πως στη δολοφονία εμπλέκονται και άλλα άτομα, σε ένα δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού, έκανε λόγο και ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου έφηβου.

Καθώς ο 15χρονος έχει πάρει τον δρόμο για τη φυλακή, μετά την απολογία του στον ανακριτή για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στις Σέρρες, ο πατέρας του θύματος, καθώς επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας, υποστηρίζουν πως ο νεαρός δεν χτυπήθηκε μόνον από ένα άτομο.

«Εμένα οι αστυνομικοί σε πρώτη φάση, μου είπαν ότι έγινε από έναν (δράστη). Τώρα, το ψάχνουν διεξοδικά αλλά πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πως ήταν χτυπημένο… Από την πρώτη στιγμή εγώ το είχα αναφέρει στους αστυνομικούς ότι με τα αθώα μάτια μου που έχω δει έναν χτυπημένο ότι δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε το Σάββατο (10.01.2026) στον Alpha ο πατέρας του 17χρονου.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, υποστήριξε μιλώντας στο MEGA, πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως στη δολοφονία του αγοριού εμπλέκονται και άλλα άτομα, σε ένα δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού, «Χαμογέλα και πάλι» και στη Σίσσυ Χριστίδου, παρότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένεται να καθυστερήσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία προκαλούν έντονα ερωτήματα.

«Το είδος και η βαρύτητα των χτυπημάτων οδηγούν αυτονόητα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να προέρχονται από ένα μόνο άτομο και μάλιστα με τη σωματική διάπλαση που είχε ο κατηγορούμενος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιόπουλος και τόνισε:

«Υπάρχουν ρήξεις οργάνων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά χτυπήματα και κάταγμα στο πόδι, στοιχεία που θα πρέπει να συνδυαστούν με την ιατροδικαστική έκθεση και το βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία αναμένονται εντός των επόμενων ημερών».

Ο ίδιος σημείωσε, επίσης, πως όταν ο 17χρονος μπήκε στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, φαινόταν να περπατά κανονικά και σε σχετικά καλή κατάσταση. Παρέμεινε στην τουαλέτα του καταστήματος για περίπου 20 λεπτά και, όπως είπε, έπιανε μόνον το σαγόνι του από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί.

Αναφερόμενος στην κοπέλα που τον είδε, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως είχε ξυλοκοπηθεί τόσο σοβαρά, και ότι η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Τι είπαν φίλοι του 17χρονου

Οι δύο φίλοι του 17χρονου, που τον συνόδευσαν και ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι το θύμα τούς μιλούσε κανονικά και τους έλεγε απλώς ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να κάνει ένα μπάνιο.

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει όταν χτυπιόντουσαν, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά, ώστε να μη θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος κάποιου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι φίλοι του 17χρονου, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν – ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής – δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που φέρονται να έγιναν στο πρώτο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο. Όπως είπε ο δικηγόρος, ο νεαρός εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους.

«Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων προσώπων από την ίδια παρέα, αλλά και για σοβαρές ευθύνες υπηρεσιών και της Πολιτείας. Όπως είπε, αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

«Πρόκειται για μία σκοτεινή πραγματικότητα», υποστήριξε, «που εξελίσσεται χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και είναι βέβαιο πως, αν δεν αλλάξει κάτι, τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν».