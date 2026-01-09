Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες.

Έπειτα από την 4ωρη απολογία του, ο 15χρονος θα οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έφυγε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Σερρών, αφού έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του άτυχου 17χρονου απ’ έξω, ζητώντας δικαίωση στη μνήμη του αδικοχαμένου ανήλικου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 15χρονος βρέθηκε ενώπιων ανακριτή, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές ατόμων από το περιβάλλον του ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Μέσα σε αυτούς που προσήχθησαν ήταν και ο αδελφός του κατηγορούμενου για την σοκαριστική δολοφονία στις Σέρρες.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα, εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος, τα οποία το προκάλεσε ο 15χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία των Σερρών. Όλα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 15χρονος δράστης διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Ο 17χρονος στη συνέχεια τραυματισμένος μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα τον βρήκε νεκρό η αδερφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση ο 17χρονος έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Παρότι αρχικά, ο δράστης είχε ισχυριστεί ότι έριξε μόνο μία αγκωνιά στον 17χρονο τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το θύμα δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι του αλλά και σε σημεία γύρω από την κοιλιά του.

Να σημειωθεί ότι ο 15χρονος δράστης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου ήταν γνώριμος στις αρχές.

Στις 27/07/2023 είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών.

Στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ).

Στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών

Στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Για τον δράστη της δολοφονίας, το 2024 οπότε και συνελήφθη πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα του και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ίδια όμως είχε αρνηθεί.

Ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες με εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού. Ο δράστης μπορεί να υποστήριξε ότι του έριξε μια αγκωνιά, αλλά τα στοιχεία από τις κάμερες και τα ευρήματα στο σώμα του θύματος τον διαψεύδουν. Τα χτυπήματα ήταν πολλά τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα του και κάποια ήταν άκρως σοβαρά.