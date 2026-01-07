Ελλάδα

Σέρρες: Στα δικαστήρια ο 15χρονος για το ξύλο μέχρι θανάτου στον 17χρονο – «Είναι συντετριμμένος» λέει ο δικηγόρος του

«Ήταν μια αντιπαράθεση που συχνά δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ ήταν μια άτυχη στιγμή» τόνισε ο δικηγόρος του ανήλικου
Άγγελος Λαμπίδης

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (7/1/26) ο 15χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες, έφτασε στα δικαστήρια, με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας κουκούλα. 

Ο 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αρχικά είχε ισχυριστεί ότι έριξε μόνο μία αγκωνιά στον 17χρονο στις Σέρρες. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι το θύμα δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι του αλλά και σε σημεία γύρω από την κοιλιά του.

Για την ακρίβεια, ο 17χρονος έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Βασιλάκο, δικηγόρο του 15χρονου, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθεί σε άλλη χρονική στιγμή.

Είπε επίσης ότι ο 15χρονος «δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και οι περιστάσεις δεν οδηγούν σε ανθρωποκτόνο δόλο».

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει, «δεν ενεπλάκη κανείς άλλος. Κλιμακώθηκε μία διαφορά με ένα άλλο νέο παιδί με χτυπήματα που κατέληξαν σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός».

«Ήταν μια αντιπαράθεση που συχνά δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ ήταν μια άτυχη στιγμή» τόνισε. 

Ο 15χρονος «είναι συντετριμμένος, είναι σε άθλια κατάσταση».

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία των Σερρών. Ολα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (05.01.2026) όταν ο 15χρονος δράστης διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Ο 17χρονος στη συνέχεια τραυματισμένος μεταφέρθηκε από το φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα τον βρήκε νεκρό η αδερφή του.

Σημειώνεται ότι ο 15χρονος ήταν γνώριμος στις αρχές.

Στις 27/07/2023 είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών.

Στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ).

Στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών

Στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες. 

Για τον δράστη της δολοφονίας το 2024 οπότε και συνελήφθη πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα του και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ίδια όμως αρνήθηκε.

