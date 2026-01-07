Σέρρες: Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση στον 17χρονο που τον ξυλοκόπησε ο 15χρονος

Σοκάρουν τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε από 15χρονο το βράδυ της Δευτέρας (5.1.25) στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση ο 17χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Παρότι αρχικά, ο δράστης είχε ισχυριστεί ότι έριξε μόνο μία αγκωνιά στον 17χρονο τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το θύμα δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι του αλλά στην κοιλιά και στα πλευρά του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία των Σερρών. Ολα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (05.01.2026) όταν ο 15χρονος δράστης διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Ο 17χρονος στη συνέχεια τραυματισμένος μεταφέρθηκε από το φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα τον βρήκε νεκρό η αδερφή του.

Σημειώνεται ότι ο 15χρονος ήταν γνώριμος στις αρχές.

Στις 27/07/2023 είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών.

Στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ).

Στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών

Στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Για τον δράστη της δολοφονίας το 2024 οπότε και συνελήφθη πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα του και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ίδια όμως αρνήθηκε.