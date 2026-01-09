Ελλάδα

Σέρρες: Στον ανακριτή ο 15χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου – Προσήχθη προληπτικά ο αδελφός του

Σε 2 προληπτικές προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές – Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως τα χτυπήματα που του κατάφερε δεν ήταν τόσο δυνατά ώστε το παιδί να ξεψυχήσει
Στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών με σκοπό να απολογηθεί ο 15χρονος κατηγορούμενος
Άγγελος Λαμπίδης

Ενώπιων ανακριτή βρέθηκε (09.01.2026), ο 15χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες. Ο ανήλικος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν τον χτύπησε τόσο δυνατά που να δικαιολογούσε τον θάνατό του. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προληπτικές προσαγωγές, υπό τον φόβο μη ξεσπάσουν επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

Μέσα σε αυτούς που προσήχθησαν είναι και ο αδελφός του 15χρονου που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως έχει γίνει κάλεσμα για συγκέντρωση στη μνήμη του θύματος στις Σέρρες και έτσι οι αστυνομικές αρχές φέρεται να προχώρησαν στην ενέργεια αυτή προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις έξω από τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της απολογίας του κατηγορούμενου.

Αυτοκίνητο
Αστυνομικοί προσάγουν προληπτικά άτομα από το περιβάλλον του κατηγορούμενου

Η στιγμή που ο 15χρονος φτάνει στο Δικαστικό Μέγαρο:

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη υποστηρίζει πως η προσαγωγή έγινε ως αντίποινο και ότι κρατούν το παιδί της χωρίς κανένα λόγο.

Διαμαρτυρία
Με πανό στα χέρια ζητούν δικαίωση για τον 16χρονη

Όπως είπε η ίδια, ο γιος της συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως τα χτυπήματα που του κατάφερε δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τον θάνατό του.

«Κάτι άλλο συνέβη», φέρεται να ισχυρίζεται ο ανήλικος.

