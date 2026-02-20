Σέρρες: Τα 31 τραύματα στο σώμα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 15χρονο και τα σενάρια που εξετάζονται

Σοκάρουν τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από το 15χρονο το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρρες, καθώς διαπιστώθηκαν 31 τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος του θύματος.

Έχουν περάσει 45 ημέρες από τη στιγμή που ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας που διέμενε μαζί με τους γονείς του και την αδερφή του κι ακόμα υπάρχουν γρίφοι που καλούνται να λύσουν οι αστυνομικές αρχές. Ο 15χρονος που έχει προφυλακιστεί παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στο θύμα στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, ωστόσο στην απολογία είχε μιλήσει για λίγα χτυπήματα που καταφέρει εναντίον του 17χρονου.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του ανήλικου δράστη και επαναφέρει δύο σενάρια και πάλι στο προσκήνιο. Το πρώτο από αυτά είναι ο 17χρονος να δέχτηκε περισσότερα και ισχυρότερα χτυπήματα, ενώ το δεύτερο να έπεσε και σε δεύτερο χρόνο ο ανήλικος και πάλι θύμα ξυλοδαρμού από περισσότερα άτομα.

Στη νεκροψία – νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε έχουν διαπιστωθεί εκχυμώσεις, κατάγματα, κακώσεις πλευρών, εκδορές αλλά και σκισίματα σε διάφορα σημεία του προσώπου.

«Από τα οστά της βάσεως του κρανίου παρατηρείται ρωγμώδες κάταγμα στον πρόσθιο κρανιακό βόθρο δεξιά. Στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο παρατηρείται υποσκληρίδια συλλογή αίματος. Διάχυτη υπαραχνοειδής αιμορραγία εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας» αναφέρει στο πόρισμα του ο ιατροδικαστής για τα ευρήματα στο κεφάλι του 17χρονου, ενώ από τα χτύπημα που δέχτηκε το θύμα στο θώρακα του διαπιστώθηκε ότι:

«Κατά τη διάνοιξη του θώρακα παρατηρούνται κατάγματα 3ης-6ης πλευράς δεξιά στο οπίσθιο τόξο και 8ης-10ης πλευράς αριστερά στο πλάγιο τόξο, με αιμορραγικές διηθήσεις συστοίχως των καταγμάτων. Η σπονδυλική στήλη ελέγχεται με κάκωση στην αυχενική μοίρα (Α5-Α6). Τα ημιθωράκια ελέγχονται με συλλογή αίματος αμφοτερόπλευρα, σε ρευστή κατάσταση και αιματώματα (αιμοθώρακας 450 ml δεξιά και 1000 ml αριστερά περίπου)» .

Κι αν όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε ο 17χρονος ήταν σφοδρά, ο ιατροδικαστής κατέγραψε συνολικά στην έκθεση του 31 τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος του παιδιού.

Ο νεκρός έφερε εκχυμώσεις και εκδορές στο μέτωπο, στα αυτιά, στα βλέφαρα, στη μύτη ενώ είχε δεχτεί και ισχυρά χτυπήματα στα χείλια του.

Τραυματισμοί από χτυπήματα υπήρχαν στον τράχηλο και στο θώρακα, ενώ πολλές εκχυμώσεις και εκδορές διαπιστώθηκαν και στα δύο χέρια του αδικοχαμένου παιδιού.

Ακόμα και στα πόδια και στην ωμοπλάτη το θύμα είχε δεχτεί χτυπήματα τα οποία είχαν δημιουργήσει εκδορές κι εκχυμώσεις.