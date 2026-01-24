Σέρρες: «Του είπε “θα σε κάνω μούμια”» λέει η μητέρα του 13χρονου που κατήγγειλε καθηγήτρια ότι τον φίμωσε με ταινία

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή από τις Σέρρες, ότι η διευθύντρια του σχολείου που φοιτά ο γιος της τον φίμωσε με ταινία και του έδεσε τα χέρια γιατί μιλούσε. Η μητέρα του 13χρονου μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr για το περιστατικό που όπως λέει σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22.1.26).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 60χρονης καθηγήτριας και διευθύντριας γυμνασίου στις Σέρρες μετά την καταγγελία της μητέρας. Η καθηγήτρια κατηγορείται ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία, επειδή έκανε φασαρία στην τάξη, και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως περιγράφει η μητέρα του μαθητή: «Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε στην πρώτη διδακτική ώρα. Είχαν ως μάθημα τα λογοτεχνικά κείμενα με τη διευθύντρια και όλα τα παιδιά συζητούσαν για μία εργασία. Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο. Η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει αυτό και πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα και μετά τον βρήκε η βασική φιλόλογος και του έλυσε τα χέρια».

Η μητέρα περιγράφει με σοκαριστικές λεπτομέρειες τη συμπεριφορά της διευθύντριας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος: «Σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος η διευθύντρια του έλεγε: “Θα σε κάνω μούμια, θα σε κάνω μούμια”. Και χθες όταν τον είδε του είπε ότι έφερε μεγαλύτερη ταινία και ότι θα τον δέσει πιο σφιχτά. Ο γιος μου της απάντησε “όχι” και έφυγε».

Η ίδια εκφράζει την αγανάκτησή της για την κατάσταση: «Εν έτη 2026 στέλνουμε τα παιδιά μας σε προστατευμένο υποτίθεται περιβάλλον για να είναι ασφαλείς και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά μας για να βγουν έτοιμοι πολίτες στην κοινωνία, να είναι δυνατά, όμως έρχονται αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις. Και πού; Στο σχολικό περιβάλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τονίζει την ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού και τον τρόπο που προσπαθούν να το στηρίξουν: «Ο γιος μου προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και με τη δική μας βοήθεια. Είναι πολύ αγχωμένος, στρεσαρισμένος. Το πιο σημαντικό από όλη τη διαδικασία είναι πως έχει καταλάβει ότι δεν θα πρέπει να δέχεται αυτές τις πράξεις προς τον εαυτό του και να είναι πιο δυνατός και ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη και την αστυνομία για να προφυλαχθεί».

Σε βάρος της καθηγήτριας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο και αποτελεί απλώς την κορυφή μιας γενικότερης προβληματικής συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές από το σχολικό περιβάλλον, η καθηγήτρια – σύμφωνα με το thesspost.gr, είχε προκαλέσει ξανά ανησυχία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν εντόπισε στο προαύλιο μια αδέσποτη γάτα λέγοντας πως είναι ο πατέρας της, γεγονός που κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και οδήγησε σε ΕΔΕ.