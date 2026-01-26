Σία Κοσιώνη: «Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι διαρκώς στο πλευρό της» λέει ο συνεργάτης της παρουσιάστριας Γιώργος Λεμπέσης

Η Σία Κοσιώνη παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Metropolitan και πηγαίνει καλύτερα. Όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, η υγεία της παρουσιάστριας βελτιώνεται και η ίδια μετράει αντίστροφα, όπως φαίνεται, για να πάρει εξιτήριο. Ο Γιώργος Λεμπέσης, στενός συνεργάτης της δημοσιογράφου, ανέφερε πως ο Κώστας Μπακογιάννης βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του. Ανέφερε πότε επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της και ζήτησε διακριτικότητα, καθώς τα όσα λέγονται και γράφονται, μαθαίνει και το παιδί της.

Ο Γιώργος Λεμπέσης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day» και τον δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Ρούτα και έδωσε πληροφορίες για την Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος βρέθηκε προ ημερών σε νοσοκομείο μετά από προσβολή της από πνευμονιόκοκκο.

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις», είπε αρχικά ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Την προηγούμενη Τετάρτη ήμασταν μαζί στο γραφείο της και ήταν λίγο κουρασμένη, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμική, πάντα κρύβει οποιαδήποτε κούραση έχει.

Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι θα μείνει σπίτι και δεν θα βγει στο δελτίο γιατί είχε αυτή τη γρίπη και από εκεί και μετά υπήρξε μια επιδείνωση», ανέφερε ο στενός συνεργάτης της δημοσιογράφου.

«Οι δικοί της άνθρωποι είναι δίπλα της. Ο σύζυγός της είναι στο πλευρό της συνεχώς. Η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει και ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση», συμπλήρωσε κλείνοντας ο Γιώργος Λεμπέσης.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που οδήγησε τη δημοσιογράφο στη ΜΕΘ

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα βακτήριο που αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσει ήπιες καταστάσεις, όπως ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα, η ικανότητά του να εισχωρεί στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων από την αναπνοή, τον βήχα ή το φτάρνισμα. Στις περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς το μικρόβιο μπορεί να προκαλέσει έντονη φλεγμονώδη απόκριση, οδηγώντας σε υψηλό πυρετό, ρίγη και έντονη δύσπνοια.

Η προληπτική εισαγωγή σε ΜΕΘ σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται συχνά απαραίτητη για τη διασφάλιση της οξυγόνωσης του οργανισμού μέχρι να δράσει η φαρμακευτική αγωγή.