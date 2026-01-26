Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σία Κοσιώνη: «Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι διαρκώς στο πλευρό της» λέει ο συνεργάτης της παρουσιάστριας Γιώργος Λεμπέσης

«Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος» λέει ο Γιώργος Λεμπέσης για την Σία Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη / NDP PHOTO

Η Σία Κοσιώνη παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Metropolitan και πηγαίνει καλύτερα. Όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, η υγεία της παρουσιάστριας βελτιώνεται και η ίδια μετράει αντίστροφα, όπως φαίνεται, για να πάρει εξιτήριο. Ο Γιώργος Λεμπέσης, στενός συνεργάτης της δημοσιογράφου, ανέφερε πως ο Κώστας Μπακογιάννης βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του. Ανέφερε πότε επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της και ζήτησε διακριτικότητα, καθώς τα όσα λέγονται και γράφονται, μαθαίνει και το παιδί της.  

Ο Γιώργος Λεμπέσης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day» και τον δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Ρούτα και έδωσε πληροφορίες για την Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος βρέθηκε προ ημερών σε νοσοκομείο μετά από προσβολή της από πνευμονιόκοκκο

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις», είπε αρχικά ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Την προηγούμενη Τετάρτη ήμασταν μαζί στο γραφείο της και ήταν λίγο κουρασμένη, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμική, πάντα κρύβει οποιαδήποτε κούραση έχει.

Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι θα μείνει σπίτι και δεν θα βγει στο δελτίο γιατί είχε αυτή τη γρίπη και από εκεί και μετά υπήρξε μια επιδείνωση», ανέφερε ο στενός συνεργάτης της δημοσιογράφου.

«Οι δικοί της άνθρωποι είναι δίπλα της. Ο σύζυγός της είναι στο πλευρό της συνεχώς. Η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει και ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση», συμπλήρωσε κλείνοντας ο Γιώργος Λεμπέσης.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που οδήγησε τη δημοσιογράφο στη ΜΕΘ

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα βακτήριο που αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσει ήπιες καταστάσεις, όπως ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα, η ικανότητά του να εισχωρεί στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων από την αναπνοή, τον βήχα ή το φτάρνισμα. Στις περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς το μικρόβιο μπορεί να προκαλέσει έντονη φλεγμονώδη απόκριση, οδηγώντας σε υψηλό πυρετό, ρίγη και έντονη δύσπνοια.

Η προληπτική εισαγωγή σε ΜΕΘ σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται συχνά απαραίτητη για τη διασφάλιση της οξυγόνωσης του οργανισμού μέχρι να δράσει η φαρμακευτική αγωγή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
114
98
94
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή – Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας κατά παντός υπευθύνου
Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες
Σέρρες: Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από τη Δευτέρα η εκπαιδευτικός που φίμωσε μαθητή – Εξηγήσεις ζητάει η υπουργός Παιδείας
Η Σοφία Ζαχαράκη ζητάει εξηγήσεις για την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες 5
Newsit logo
Newsit logo