Ελλάδα

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία

Μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί με πνευμονιόκοκκο
Σία Κοσιώνη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / EUROKINISSI

Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνάει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, την Πέμπτη (22/1/26). 

Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είναι ακόμα στην εντατική, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
153
128
88
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεκρός ο 33χρονος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός που είχε εξαφανιστεί στη Νέα Πέραμο – Βρισκόταν 50 ημέρες στα αζήτητα νοσοκομείου
Εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του στις 30 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου όπου και πέθανε, χωρίς να τον αναζητήσει κανείς
Νοσοκομείο
Συγκλονίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα»
«Δεν καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της, την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται» τονίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες
14
«Δεν πιστεύω ότι του έκαναν κακό, αλλά δεν αποκλείω τίποτα, είμαστε alert» λέει ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού στην Κρήτη
«Κάπου έχει χαθεί, έχει πέσει κάπου; Δεν ξέρω, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δε θα το αφήσουμε, άμα δε βρεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς» λέει ο πατέρας του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου
Ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται στα Χανιά
Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από παρέα δέκα ανηλίκων στον Άλιμο - Του έσπασαν κόκκαλο κάτω από το μάτι, νοσηλεύεται στο «Παίδων»
Παρέα 10 παιδιών επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στην χειρουργική κλινική με σπασμένο ζυγωματικό οστό κάτω από το μάτι
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.
Πάτρα: Σκύλος της αστυνομίας εντόπισε 22 κιλά κοκαΐνη και 133 κιλά κάνναβη σε φορτηγό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, όπου εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι κυνηγετικού τύπου με λάμα μήκους 25 εκατοστών
Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο φορτηγο
Newsit logo
Newsit logo