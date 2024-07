Σήμερα το «φεγγάρι του ελαφιού»: Ο λόγος που ονομάστηκε έτσι η πανσέληνος του Ιουλίου

Η πανσέληνος του Ιουλίου είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού» και αναμένεται να φωτίσει σήμερα Κυριακή (21.07.2024).

Από χτες Σάββατο είναι ορατό το «Φεγγάρι του Ελαφιού», το οποίο απόψε θα έχει μία πιο «γεμάτη» όψη. Η πανσέληνος του Ιουλίου έχει πάρει την ονομασία της από τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

Η «Πανσέληνος του Ελαφιού» έχει κι άλλες ονομασίες όπως «Πανσέληνος του Κεραυνού», «Πανσέληνος του Σανού», «Πανσέληνος του Υδρόμελου».

Τα ονόματα της πανσέληνου που χρησιμοποιούνται από το The Old Farmer’s Almanac προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών Αμερικανών, των Αποικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών πηγών. Παραδοσιακά, κάθε όνομα πανσελήνου χρησιμοποιήθηκε για ολόκληρο τον σεληνιακό μήνα στον οποίο εμφανίστηκε, όχι μόνο για την Πανσέληνο.

Τον μήνα Ιούλιο η πανσέληνος έχει πάρει το όνομά της ακόμα και από φυτά σε κάποιες περιοχές -κυρίως- της Αμερικής: Berry Moon (Anishinaabe), το Moon When the Chokecherries are Ripe (Ντακότα), το Month of the Ripe Corn Moon (Cherokee) και το Raspberry Moon (Algonquin, Ojibwe).

Το Thunder Moon (Western Abenaki) και το Halfway Summer Moon (Anishinaabe) είναι εναλλακτικές παραλλαγές που αναφέρονται στον θυελλώδη καιρό και την καλοκαιρινή περίοδο.

Το ολόγιομο φεγγάρι θα είναι ορατό και πιο εντυπωσιακό από τις 20:00 έως τις 23:00.