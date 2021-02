Σκι στο λόφο της Φιλοθέης έκανε ο πρέσβης της Νορβηγίας (video)

“Συνθήκες Νορβηγίας στην Αθήνα” έγραφε στο λογαριασμό του στο Twitter από νωρίς το πρωί ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen…

Αργότερα, ανέβασε μια συνάδελφό του έφτασε στην πρεσβεία με τον εξοπλισμό του σκι.

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP