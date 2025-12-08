Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Μπλόκα και σε παράδρομους, επόμενος στόχος λιμάνια και αεροδρόμια

Ήρθαν για να μείνουν διαμηνύουν οι αγρότες, που έχουν βγει στους δρόμους και με τα τρακτέρ τους έχουν στήσει μπλόκα σε κομβικά σημεία για να ακουστούν τα αιτήματά τους.

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες από τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, που συνεχίζουν τα μπλόκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται είναι αποφασισμένοι με τα μπλόκα να κλείσουν και παρακαμπτήριες οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ συνεχίζονται και οι αποκλεισμοί τελωνείων και μεθοριακών σταθμών.

Τα βασικά αιτήματά τους αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν ότι από σήμερα Δευτέρα 08.12.2025 θα κλείσουν για κάποιες ώρες και τις παρακαμπτήριες οδούς κόβοντας έτσι πρακτικά την Ελλάδα στα δύο. Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού θα προχωρήσουν και οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου το μεσημέρι της Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επόμενος σταθμός αναμένεται να είναι το λιμάνι του Βόλου. Την Τετάρτη 10.12.2025 και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας ετοιμάζουν απόβαση στο λιμάνι στις 10 το πρωί και θα το αποκλείσουν από τη στεριά με τρακτέρ αλλά και από τη θάλασσα με τα αλιευτικά καΐκια.

Δείτε live όλα τα μπλόκα εδώ

Περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα η Θεσσαλονίκη, Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και στη Χαλκηδόνα. Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι αγρότες έβγαλαν από τη μέση του δρόμου τα τρακτέρ και τα έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου.

Μεγάλο αγροτικό μπλόκο στήθηκε και στην Ιονία Οδό, στις Κεραμάτες Άρτας αλλά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Οι αγρότες, προετοιμάζονται για τη κλιμάκωση και ζητούν την ανοχή και τη συμπαράσταση των πολιτών.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αγρότες στην Ξάνθη άνοιξαν το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες ταξιδιώτες.

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την 6ωρη αναμονή.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες θα εκφράσουν οργανώσεις εργαζομένων αύριο το απόγευμα με συγκεντρώσεις, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη.