Τα μπλόκα των αγροτών «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο: Κλείνουν και παράδρομους, ετοιμάζονται για λιμάνια

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες από τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Οι κρίσιμες συσκέψεις των αγροτών θα καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους. Όπως φαίνεται είναι αποφασισμένοι με τα μπλόκα να κλείσουν και παρακαμπτήριες οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ συνεχίζονται και οι αποκλεισμοί τελωνείων και μεθοριακών σταθμών. Τα βασικά αιτήματά τους αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν ότι από Δευτέρα 08.12.2025 θα κλείσουν για κάποιες ώρες και τις παρακαμπτήριες οδούς κόβοντας έτσι πρακτικά την Ελλάδα στα δύο.

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και των παραδρόμων στο ύψος του Μπράλου προχωρούν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση των συγκεντρωμένων παραγωγών στο ενισχυμένο μπλόκο της περιοχής, όπου βρίσκονται πλέον περίπου 400 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Ο αποκλεισμός τα γίνει για μία ώρα στις 12:00 το μεσημέρι.

Την Τετάρτη 10.12.2025 και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας ετοιμάζουν απόβαση στο λιμάνι του Βόλου στις 10 το πρωί και θα το αποκλείσουν από τη στεριά με τρακτέρ αλλά και από τη θάλασσα με τα αλιευτικά καΐκια.

Στα Γιάννενα, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων μπλόκαρε από τα τρακτέρ, την ώρα που στα περισσότερα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας, αποκλείστηκαν τα φορτηγά.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αγρότες στην Ξάνθη άνοιξαν το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας – Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της περιοχής προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τα επόμενα 24ωρα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και για να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Οι αγρότες έκλεισαν την Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο, ενώ θα κινηθούν στην Ολυμπία Οδό την οποία θα κλείσουν συμβολικά για μία ώρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής.

Από τα μπλόκα δεν έλειψαν και οι σουρεαλιστικές εικόνες, με μία νεκροφόρα να προπορεύεται των τρακτέρ στο μπλόκο της Βοιωτίας.

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συντάσσονται με τους συναδέλφους τους του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έτσι, με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ από τις δύο ως τις δύο και μισή το μεσημέρι. Τη Δευτέρα αναμένεται να μπουν πιο δυναμικά στον χώρο των κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ο προγραμματισμός τους δεν είναι να κλείσουν δρόμους, αλλά στοχεύουν κατευθείαν αεροδρόμια και λιμάνια σε Χανιά και Ηράκλειο.

Πρόσκληση διαλόγου στους αγρότες απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμηνύοντας ότι θα λάβουν στο ακέραιο όσα δικαιούνται, αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο, ενώ τα μπλόκα δεν βοηθούν.