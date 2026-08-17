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Σοκ στην Εύβοια: Πέθανε 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα – Η μάχη των γιατρών για να σωθεί μαζί με το έμβρυο

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές
Έγκυος γυναίκα
Έγκυος γυναίκα / istock
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Τραγωδία στην Εύβοια αποτελεί η είδηση του θανάτου μίας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, η άτυχη 39χρονη γυναίκα στην Εύβοια αισθάνθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.08.2026) ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Την έγκυο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές περίπου στις 5 τα ξημερώματα χωρίς να γίνει εφικτή η διάσωση του εμβρύου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

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