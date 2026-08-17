Σοκ στην Εύβοια: Πέθανε 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα – Η μάχη των γιατρών για να σωθεί μαζί με το έμβρυο

Τραγωδία στην Εύβοια αποτελεί η είδηση του θανάτου μίας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, η άτυχη 39χρονη γυναίκα στην Εύβοια αισθάνθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.08.2026) ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

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Την έγκυο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές περίπου στις 5 τα ξημερώματα χωρίς να γίνει εφικτή η διάσωση του εμβρύου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.