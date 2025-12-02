Ελλάδα

Σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα: Γιός πολιτευτή «κάρφωσε» το πολυτελές αυτοκίνητό του στις μπαριέρες

Ο οδηγός και η συνεπιβάτιδά του ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο /Φωτό tempo24

Σοβαρό τροχαίο είχε γιος ενός πολιτευτή στον Νομό Αχαΐας, στην Πάτρα, με το αυτοκίνητο του να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στις διαχωριστικές μπάρες του δρόμου.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη ανήμερα της εορτής του Πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου τις 30/11/2025., όταν το πολυτελές αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του ανοδικού ρεύματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο οδηγός και η συνεπιβάτιδά του ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για τον γιο γνωστής Πατρινής οικογένειας και μάλιστα η μητέρα του είχε στο παρελθόν πολιτευτεί στο νομό Αχαΐας.

