Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της πρεσβείας των ΗΠΑ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της αμερικάνικης πρεσβείας στη Βασιλίσσης Σοφίας με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στη Βασ. Σοφίας ώστε να παραλάβει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.

Γερανός βρέθηκε επίσης στον κεντρικό δρόμο της Αθήνα ώστε να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Δείτε το σημείο όπου έγινε το τροχαίο:

Από το τροχαίο προκλήθηκε ακραίο μποτιλιάρισμα. Τα οχήματα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της λεωφόρου Βουλιαγμένης έως και το σημείο όπου έγινε η σύγκρουση.