Σοβαρό τροχαίο στο Κορωπί: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – 2 τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο αναβάτης

Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 21χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο που είχε στο Κορωπί, το βράδυ της Τρίτης (21.03.2026).

Το τροχαίο έγινε στην λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ο 21χρονος αναβάτης να εκτιναχθεί από την θέση του και να τραυματιστεί σοβαρά.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο 21χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ο 33χρονος παραμένει στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.