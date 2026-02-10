Συμβαίνει τώρα:
Σπαρτιάτες: Οριστικά αθώοι οι 11 πρώην βουλευτές και ο Ηλίας Κασιδιάρης για εξαπάτηση ψηφοφόρων

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, καθώς δεν προέκυψε συνεννόηση των 11 τότε βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Απαλλάσσονται οριστικά οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τους «Σπαρτιάτες», μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Το δικαστήριο ομόφωνα κήρυξε τους κατηγορούμενους αθώους για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, απαλλάσσοντας από την κατηγορία τους 11 πρώην βουλευτές από τους «Σπαρτιάτες», τον Ηλία Κασιδιάρη και έναν δικηγόρο. 

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, ενώ αντίστοιχη ήταν και η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Ωστόσο κατά της αθωωτικής απόφασης τότε, είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση και έτσι οι 13 κατηγορούμενοι κάθισαν και πάλι στο «σκαμνί» για το ίδιο αδίκημα.

Νωρίτερα, η εισαγγελική λειτουργός, πρότεινε την αθώωση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, 11 πρώην βουλευτών κόμματος και ενός δικηγόρου, υποστηρίζοντας ότι «δεν αποδείχθηκε η κατηγορία» και ότι «θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν».

Η εισαγγελέας της έδρας, ανέφερε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, καθώς, όπως είπε δεν προέκυψε συνεννόηση των 11 τότε βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη. «Δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές οι βουλευτές από κανέναν», σημείωσε η εισαγγελέας και συμπλήρωσε ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία».

Σχετικά με τον καταδικασμένο σε 13ετη κάθειρξη, έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού, Ηλία Κασιδιάρη, η εισαγγελέας σημείωσε ότι «δεν έχει αποδειχθεί ότι βουλευτές των Σπαρτιατών λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη και η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή». 

Μιλώντας για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού κόμματος, μίλησε για συγκρουσιακή κατάσταση, ήδη από το 2023, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Φλώρου που στήριξε την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας.

«Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023. Η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται». Όπως ωστόσο σημείωσε, η εισαγγελική λειτουργός στη συνέχεια ανασκεύασε τις δηλώσεις του ο αρχηγός των Σπαρτιατών. 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, το Εκλογοδικείο κήρυξε έκπτωτους τρεις βουλευτές του κόμματος, τον Βασίλη Στίγκα και ακόμη δύο βουλευτές, μετά από προσφυγές εκλογέων. Οι βουλευτικές έδρες δεν αναπληρώθηκαν και το Κοινοβούλιο έμεινε με 297 βουλευτές. 

