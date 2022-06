Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) υπολόγισε ότι σήμερα, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της διαδικτυακής δραστηριότητας, ο κόσμος χρειάζεται 3 εκατομμύρια επιπλέον ειδικούς κυβερνοασφάλειας. Μεγάλη ανάγκη έχει η ναυτιλία, καθώς, στο προσεχές μέλλον, τα MAS (Maritime Autonomous Systems) θα ελέγχουν και θα καθοδηγούν τα πλοία από την ξηρά. Η ψηφιοποίηση στον χώρο της ναυτιλίας αυξάνει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά της. Όμως, ταυτόχρονα, την καθιστά στόχο κυβερνοεπιθέσεων. Την τριετία 2017-2020 οι κυβερνοεπιθέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες αυξήθηκαν κατά 900%.

Έτσι, το BCA, το κολλέγιο που καθιέρωσε τις επιχειρησιακές και τις ναυτιλιακές σπουδές στην Ελλάδα, προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα κυβερνοασφάλειας (Applied CyberSecurity) και κυβερνοασφάλειας στην ναυτιλία (Maritime CyberSecurity). Οι απόφοιτοι χειρίζονται ζητήματα μεγάλης ευθύνης, γι’ αυτό και οι αμοιβές τους είναι αντίστοιχα μεγάλες.

Η ναυτιλία είναι ο χώρος και για άλλα δύο Master’s του BCA, με μεγάλη ζήτηση. Το ένα είναι στο ναυτιλιακό δίκαιο (Maritime Law). Σ’ έναν τομέα που διαχειρίζεται ποσά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε μέρα, η σωστή επίλυση αλλά και η πρόληψη νομικών προστριβών είναι πολύ σημαντική – και οι νομικοί με εξειδίκευση στο ναυτιλιακό δίκαιο είναι πολύτιμοι. Το άλλο είναι το MSc Marine Engineering Management που απευθύνεται περισσότερο σε ήδη εργαζόμενους στην ναυτιλία οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν σφαιρική γνώση της μηχανικής λειτουργίας του πλοίου και των εταιρειών που υποστηρίζουν τη ναυτιλία στην τροφοδοσία, τα καύσιμα, τις επισκευές, τους ελέγχους κ.λπ. Η ναυτιλία, στην οποία η χώρα μας πρωταγωνιστεί διεθνώς, έχει ανάγκη από καλά εκπαιδευμένα στελέχη, στα οποία προσφέρει καριέρα με εξαιρετικές αποδοχές και αξιοζήλευτο περιβάλλον εργασίας. Το BCA, εδώ και 50 χρόνια, «τροφοδοτεί» τη ναυτιλία, ελληνική και διεθνή, με επαγγελματίες υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, στις επιχειρησιακές σπουδές, προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο (International Commercial and Business Law) και στο Διεθνές Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (International Intellectual Property Law), έναν άλλο τομέα με ευρύ αντικείμενο, καθώς το διαδίκτυο έχει παγκοσμιοποιήσει τα προβλήματα που αναφύονται λόγω χρήσης υλικού με πνευματικά δικαιώματα.

Μετά πολύ σημαντική ειδικότητα είναι και ta logistics με το MSc Logistics and Supply Chain Management, που αν ο κλάδος ήταν μετοχή, οι αναλυτές θα την χαρακτήριζαν σαν το “σίγουρο χαρτί” που θα δώσει στο άμεσο μέλλον τα μεγαλύτερα κέρδη και πολλές θέσεις εργασίας.

Όμως τα προγράμματα του BCA σε επαγγέλματα αιχμής δεν σταματούν εδώ: Το τμήμα Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Management προσφέρει εξειδίκευση (σε προπτυχιακό πρόγραμμα) στην Κρουαζιέρα (Cruise Management), στη διαχείριση Τροφών και Ποτών (Food and Beverage Management) και στη διοργάνωση Εταιρικών Συναντήσεων, Ταξιδιών Κινήτρων, Συνεδρίων και Εκθέσεων (M.I.C.E. Management). Μπορεί επίσης κάποιος, με υπόβαθρο επιχειρησιακών σπουδών, να κάνει Master’s στο Project Management και να εργαστεί είτε σε μεγάλες εταιρείες είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας.

Πολύ ενδιαφέρων είναι και ο τομέας παιδαγωγικών σπουδών και ψυχολογίας που προσφέρονται σε προπτυχιακό (BSc in Psychology Studies, BΑ in Early Childhood Care and Education) και μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc in Psychology, MSc in Child Development and Educational Psychology). Το BCA συνεργάζεται στενά με κορυφαία Παιδαγωγικά Ιδρύματα (International School of Athens, Melina’s Kindergarten) στα οποία οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους και, εάν αριστεύσουν, συνεχίζουν με μόνιμη πρόσληψη.

Τα μαθήματα διεξάγονται στο City Campus του ΒCA στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με φυσική παρουσία ή με e-learning, σε συνεργασία με το, πολυβραβευμένο για τις επιδόσεις του, University of West London, το οποίο χορηγεί και τους τίτλους σπουδών. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα πτυχία Bachelor’s και Master’sτου University of West London που απονέμονται από το BCA είναι ισότιμα με αυτά των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ, έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και είναι ισχυρά για διορισμό σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία κράτους της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σε μια εποχή έντονων αλλαγών, οι σπουδές σε επαγγέλματα με μέλλον και ζήτηση από την αγορά εργασίας, που προσφέρει το BCA, διευρύνουν τον επαγγελματικό ορίζοντα των νέων και προσφέρουν εγγυήσεις για μια επιτυχημένη και προσοδοφόρα σταδιοδρομία.