Στα δικαστήρια οι κόρες της Ζωής Λάσκαρη για τα κοινόχρηστα του σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη

Οι κόρες της αξέχαστης ηθοποιού, Ζωής Λάσκαρη, η Μάρθα Κουτουμάνου και η Αίθρα Λυκουρέζου, καλούνται να πληρώσουν ένα υπέρογκο ποσό για τα κοινόχρηστα του σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη, μετά από μετά από αγωγή του διαχειριστή του συγκροτήματος «Απολλώνιο».

Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, με τους δικηγόρους τους να τις εκπροσωπούν, αλλά τελικά αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027. Ο διαχειριστής ζητά από τις κόρες της Ζωής Λάσκαρη, ποσό ύψους 68.000 ευρώ για ανεξόφλητα κοινόχρηστα της βίλας στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», ένα μέρος των οφειλών φέρεται να έχει ήδη τακτοποιηθεί από την πλευρά της Αίθρας Λυκουρέζου, όμως το συνολικό ποσό παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον διαχειριστή να επιμένει στην πλήρη εξόφληση.

Ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου, Κωνσταντίνος Μπάκας, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή του Alpha: «Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί η αγωγή που ασκήθηκε από τη διαχείριση του Απολλώνιου συγκροτήματος που βρίσκεται στο Πόρτο Ράφτη, η οποία αγωγή στρέφεται κατά της εντολέως μου, Μάρθας Κουτουμάνου και της αδελφής της, Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου.

Η αγωγή αυτή αφορά αμφισβητούμενη αξίωση κοινοχρήστων, την οποία οι ενάγοντες προσδιορίζουν όσον αφορά τη δική μου εντολέα, τη Μάρθα, στο ποσό των 68.000 ευρώ. Είναι μία αξίωση αυθαίρετη, την οποία η εντολέας μου την αμφισβητεί και η αναγκαία απάντηση θα δοθεί, η λύση, από το δικαστήριο. Γίνονται παράλληλα κάποιες προσπάθειες για εξωδικαστική διευθέτηση, οι οποίες πάντοτε ελπίζουμε να καρποφορήσουν ώστε να αποφύγουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη που πάντα είναι η τελευταία λύση σε αστικές υποθέσεις».