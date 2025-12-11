Στα χέρια των Αρχών 19χρονος στην Κρήτη με 84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ

Για ναρκωτικά και πλαστά χαρτονομίσματα συνελήφθη ένας 19χρονος στην Κρήτη στην περιοχή της Σητείας το μεσημέρι της Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα αυτό που κίνησε την περιέργεια της αστυνομίας στην Κρήτη δεν ήταν τόσο τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην έρευνα στο νεαρό άνδρα από τη Σητεία, όσο τα πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, για τον 19χρονο υπήρχαν πληροφορίες ότι κατέχει ναρκωτικές ουσίες. Έγινε έρευνα από το ΤΑΕ Λασιθίου, όπου βρέθηκαν 84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ!

Για την περιοχή, όπως έλεγαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πλαστών χαρτονομισμάτων που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια και το ζητούμενο είναι να ερευνηθεί πως τα πλαστά χαρτονομίσματα έφτασαν στα χέρια του ν19χρονου.

Εκτός από τα 8.400 ευρώ οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν επίσης 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και περίπου 15 γραμμάρια επεξεργασμένης