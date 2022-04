Η γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει από αύριο 14/04 την έκτη ατομική έκθεση με τίτλο «Καταβολές» της εικαστικού Στέλλας Μελετοπούλου η οποία περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα νέα έργα σε καμβά καθώς και τρισδιάστατες εγκαταστάσεις.

Aκρυλικό, μελάνι, μπαμπού, ξύλο, βαμβάκι, μαλλί και χαρτί είναι μερικά από τα υλικά που η Μελετοπούλου, όχι μόνο χρησιμοποιεί τακτικά, αλλά και πειραματίζεται μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας δοκιμών που εξωθούν τα όρια των υλικών επάνω στην επιφάνεια του καμβά και του τοίχου.

Δουλεύοντας με όλα αυτά τα μέσα και διερευνώντας σχολαστικά τις ιδιότητές τους, αποτέλεσε γι’ αυτήν μια διαδικασία μακροχρόνιας αναζήτησης.

Με αφετηρία την πρόσφατη εμπειρία απομόνωσης εξαιτίας της πανδημίας αλλά και παρατηρώντας τη δυστοπία του πολέμου, η καλλιτέχνις οραματίζεται μια επανεκκίνηση της ζωής και της δημιουργίας. Έννοιες που σχετίζονται με τη διασυνδεσιμότητα, τη συνέχιση, τη βιωσιμότητα, την εξέλιξη και την εσωτερική επανάσταση βρίσκονται υπό μια διαρκή επανεξέταση και ανάλυση.

Διαισθανόμενη και συνάμα εντοπίζοντας μια εμβριθή σχέση με τη φύση, η Μελετοπούλου επιβεβαιώνει τη σημασία των καταβολών μας, της μετασχηματιστικής και προσαρμοστικής μας ικανότητας να επιβιώσουμε.

Το οπτικό της λεξιλόγιο στρέφει την προσοχή μας στην ελαστικότητα του χώρου και στην ευθραυστότητα της στιγμής, επαναξιολογώντας ταυτόχρονα τις παραμέτρους της ύπαρξής μας.

Τα έργα της Μελετοπούλου αναδύονται ως εσωτερικά αρχεία, παιχνίδια του ασυνείδητου, όνειρα για έναν διαφορετικό κόσμο. Ξεκλειδώνουν την εσωτερική δύναμη που μας ενώνει όχι μόνο με τον τόπο που μας περιβάλει αλλά επίσης διασυνδέουν τη συλλογική μας συνείδηση με το σύμπαν.

Την έκθεση συνοδεύει έντυπος κατάλογος.

Ποια είναι η Στέλλα Μελετοπούλου

Η Στέλλα Μελετοπούλου (γεν.1964, Αθήνα) σπούδασε σχέδιο και εικονογράφηση στην ESAG Penninghen και στην Academie Charpentier στο Παρίσι (1983-87). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως εικονογράφος στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές τους Ζ. Αρβανίτη και Α. Αντωνόπουλο, γλυπτική με τον Ν. Τρανό και αγιογραφία με Π. Σάμιο (2002-8). Προτάθηκε δυο φορές για υποτροφία και αποφοίτησε με άριστα. Έχει πραγματοποιήσει πέντε ατομικές εκθέσεις: Modern Aesthetics, γκαλερί Αστρολάβος, Αθήνα, 2009· Ανθρωπογεωγραφίες, γκαλερί Nitra, Θεσσαλονίκη, 2011· Αόρατα νήματα, γκαλερί Σκουφά, Αθήνα, 2016· Papers scissors on the rocks, TWOS concept store, Πάρος, 2018· Παιχνίδια νημάτων, γκαλερί Karouzou, Ζυρίχη, Ελβετία, 2018. Έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 50 ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία και Ελβετία, μεταξύ των οποίων οι: Art Scope, Βασιλεία, Ελβετία, 2018· A heap of broken images where the sun beats, Aegean Center, Πάρος, 2018· Salon des Indépendants, Grand Palais, Παρίσι, Γαλλία, 2012· Σισμανόγλειο Μέγαρο και Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, 2010· Art Athina 2021 και 2019. Ασχολείται κυρίως με αφαιρετική ζωγραφική ενώ από το 2016 έχει εντάξει στη δουλειά της τρισδιάστατα επιτοίχια έργα με νήματα και συμβολικά στοιχεία, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας μια προσωπική, σημειολογική έκφραση. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.