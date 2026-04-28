Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο 4χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά και ο 5χρονος που χτύπησε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο

Και τα δύο αγοράκια υποβλήθηκαν σε χειρουργείο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία (αρχείου) Στέφανος Ραπάνης

Κρίσιμες παραμένουν οι επόμενες ώρες για τα δύο αγοράκια, τον 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά, αλλά και για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου της Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Τρίτη (28.04.2026), σημαίνοντας συναγερμό στο ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά στο 4χρονο αγόρι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, νωρίτερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το μικρό παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός του, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο στο Βατόλακκο Χανίων.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται.

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μεταφέρθηκε και το 5χρονο αγόρι από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείο στη Χερσόνησο.

Το μικρό παιδί, μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24, o διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα.

Και σε αυτή την περίπτωση, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
77
73
71
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Έχει ψυχικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
Καταδίκη 35χρονου stalker μίας 26χρονης στη Θεσσαλονίκη - Είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από άλλη πόλη
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, ζητούσε επίμονα ανταπόκριση εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο
iStock
Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Η επίθεση που σχεδίαζε ο 89χρονος για 1 χρόνο και η απόδραση στην Ιταλία – Έπαιρνε σύνταξη 2600 δολαρίων από τις ΗΠΑ
Στον 89χρονο, είχε γίνει εμμονή το γεγονός οτι δεν έβγαζε σύνταξη απο το ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και θεωρούσε συνυπεύθυνη και την ελληνική Δικαιοσύνη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα 37
