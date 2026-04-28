Ελλάδα

Χανιά: Στη ΜΕΘ 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε δαγκωματιές από σκύλο

Οι γιατροί έκριναν αναγκαίο το παιδί να διασωληνωθεί, αφού φέρει σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο στα Χανιά, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Το αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έχει έντονα δαγκώματα από οικόσιτο σκύλο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 4χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από τις δαγκωματιές του σκύλου. Στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ.

«Όλες οι ειδικότητες έχουν πέσει από πάνω του. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να το μεταφέρουμε στη ΜΕΘ Παίδων, στο ΠΑΓΝΗ» δήλωσε στο flash.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
72
71
51
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου στα Χανιά - Ο ένας λιποθύμησε και χτύπησε και ο άλλος έπαθε κρίση πανικού
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, το περιστατικό δεν σχετίζεται με σχολική βία
Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Είχε πάνω του γεμάτο 38αρι περίστροφο
Ο ηλικιωμένος άνδρας έφυγε με ταξί από την Αθήνα και εντοπίστηκε οπλισμένος δίπλα στα ΚΤΕΛ - Ο ταξιτζής που τον μετέφερε ενημέρωσε την αστυνομία - Ήθελε να φύγει για Ιταλία
Ο ηλικιωμένος δράστης των επιθέσεων και το όπλο που χρησιμοποίησε
«Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» είχε απειλήσει ο ηλικιωμένος για την επίθεση στον ΕΦΚΑ – «Ξαφνικά ακούσαμε ουρλιαχτά, “ελάτε πυροβόλησαν τον Νίκο”»
Υπάλληλος του ΕΦΚΑ, περιγράφει στο newsit.gr τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ο ηλικιωμένος άρχισε να πυροβολεί
Ο ηλικιωμένος δράστης των επιθέσεων και το όπλο που χρησιμοποίησε
