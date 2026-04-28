Χανιά: Στη ΜΕΘ 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε δαγκωματιές από σκύλο

Αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο στα Χανιά, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Το αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έχει έντονα δαγκώματα από οικόσιτο σκύλο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 4χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από τις δαγκωματιές του σκύλου. Στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ.

«Όλες οι ειδικότητες έχουν πέσει από πάνω του. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να το μεταφέρουμε στη ΜΕΘ Παίδων, στο ΠΑΓΝΗ» δήλωσε στο flash.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.