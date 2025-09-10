«Στη σωστή κατεύθυνση τα οικονομικά μέτρα», λέει ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας πολυτέκνων μετά τις ανακοινώσεις Πιερρακάκη

«Είναι μέτρα τα οποία αφορούν τη διαμόρφωση μιας φιλικής οικογενειακής πολιτικής», λέει στο newsit.gr για τις φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με τέσσερα και πλέον παιδιά, o πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Θωμάς Γιαννιώτης.

Τη δεύτερη τους συνάντηση μέσα διάστημα τριών μηνών είχαν χθες (09.09.2025) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακκάκης και το προεδρείο της Ανώτατη Συνομοσπονδία των Πολυτέκνων. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, αφορούσε την ανάλυση των βασικών μέτρων της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης για τους πολύτεκνους.

Ο υπουργός μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλία και Γιώργο Κώτσηρα αλλά και τη Γενική Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής, Χ. Μήλιου ανέλυσαν όλα τα δεδομένα αλλά και την αρχιτεκτονική του νέου φορολογικού συστήματος που έχει ως παρονομαστή το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Όσον αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τους πολύτεκνους, που είναι μισθωτοί αλλά κι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο φόρος θα είναι μηδενικός για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Μιλώντας στο newsit.gr o πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας των Πολυτέκνων, Θωμάς Γιαννιώτης, αναφέρει ότι πρόκειται για μια σειρά οικονομικών μέτρων που βοηθάει στην καλυτέρευση της καθημερινότητας και στη διαβίωση των πολύτεκνων οικογενειών.

«Η πρώτη γενική άποψη που εκφράστηκε από την ΑΣΠΕ είναι ότι τα μέτρα κρίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μέτρα τα οποία αφορούν τη διαμόρφωση μιας φιλικής οικογενειακής πολιτικής. Το επόμενο βήμα από αυτό είναι να έχουμε κι ένα σχέδιο δημογραφικής πολιτικής. Για να υπάρξει σχέδιο δημογραφικής πολιτικής, απαιτούνται πολλά περισσότερα βήματα», λέει στο newsit.gr ο κ. Γιαννιώτης και προσθέτει: «Πρόκειται για μια σωστή εκπόνηση μέτρων, τα οποία είχαμε ζητήσει εμείς τον περασμένο Ιούνιο από το υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε πάει στη τότε συνάντηση με συγκεκριμένη ατζέντα. Τα περισσότερα από τα αιτήματα υλοποιήθηκαν».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος Πολυτέκνων, από εδώ και στο εξής η συνομοσπονδία θα συναντιέται δύο φορές το χρόνο με την ηγεσία του υπουργείου για την επίλυση τυχόν ζητημάτων επί των οικονομικών μέτρων που αποφασίστηκαν.

«Η συνεργασία αυτή έχει γίνει πλέον θεσμός. Δύο φορές το χρόνο, τουλάχιστον ανά εξάμηνο θα υπάρχει ανάλογη συνάντηση. Στη συνάντηση θα γίνεται επισκόπηση της εφαρμογής των οικονομικών μέτρων και τυχόν βελτιώσεις που χρειάζονται», λέει.

Από την πλευρά, του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μετά το τέλος της χθεσινής συνάντησης δήλωσε: «Είχαμε τη μεγάλη χαρά με το οικονομικό επιτελείο σήμερα να υποδεχτούμε τους πολύτεκνους εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε μεταξύ μας. Η πρώτη ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον μήνα Ιούνιο, εάν δεν κάνω λάθος. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή η οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλάζει.

Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση και τη μεγάλη ανάγκη ανταπόκρισης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντά η χώρα μας σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και αφαίρεσης βαρών από τις πλάτες των πολυτέκνων, από τις πλάτες χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας».