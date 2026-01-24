Στην κάμερα «χτύπημα» απατεώνων στα Πατήσια – Είχαν πείσει ηλικιωμένη να τους παραδώσει κοσμήματά και χρήματα

Οι απατεώνες κατάφεραν μεν να πείσουν μια ηλικιωμένη να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα γιατί… «είχε διαρροή το σπίτι της» ωστόσο… λογάριαζαν χωρίς την γειτόνισσα, σε αυτή τη γειτονιά στα Πατήσια.

Η γειτόνισσα του θύματος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όχι απλώς κάλεσε την Αστυνομία αλλά κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο τον απατεώνα να βγαίνει από την πολυκατοικία του θύματος στα Πατήσια.

«Την είχαν πάρει τηλέφωνο ότι έχει διαρροή το σπίτι της και υπάρχει κίνδυνος να καεί ζωντανή, ήξεραν το ονοματεπώνυμό της, πήραν από ένα σταθερό τηλέφωνο. Της είπαν ότι πρέπει να βάλει όλα της τα πράγματα και μετρητά και κοσμήματα να τα αφήσει σε ένα σακουλάκι στην τραπεζαρία και να πάει στην κουζίνα και να αφήσει λίγο ανοιχτή την πόρτα», ανέφερε μαρτυρία στο MEGA.

Οι απατεώνες, είπαν στην 85χρονη γυναίκα να καλύψει με αλουμινόχαρτα όλα τα πόμολα, να βράσει νερό και να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα μέσα σε μία σακούλα στην τραπεζαρία.

«Είχε ντουμανιάσει ο τόπος και μιλούσε στο τηλέφωνο. Και της λέω τι κάνεις; Είναι κανείς εδώ; Κοιτάζω στο δωμάτιό της και βλέπω την πόρτα κλειστή, είδα μια σκιά… Οπότε αρχίζω και φωνάζω, Καίτη πάω κάτω θα φωνάξω την αστυνομία» περιέγραψε η γειτόνισσα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος είναι σεσημασμένος. Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.