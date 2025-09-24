Στις 22 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τις υποκλοπές – Στο εδώλιο 4 επιχειρηματίες

Στις 22 Οκτωβρίου θα αρχίσει, εκτός απροόπτου, η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Η δίκη για τις υποκλοπές ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει σήμερα ωστόσο το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα του ιδρυτή της Intellexa, της υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση. Για την υπόθεση δικάζονται τέσσερις εκπρόσωποι των εμπλεκομένων εταιρειών. Μετά τη διακοπή της διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, τόνισε πως αυτήν την υπόθεση την στοιχειώνουν δύο πράγματα.

Το πρώτο, όπως δήλωσε, είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο κ. Σπίρτζης όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θύματα των παρακολουθήσεων.

Η δίκη έχει ήδη αναβληθεί μία φορά, τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να μεταφραστούν έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά μετά από αίτημα της υπεράσπισης.