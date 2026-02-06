Στο Αεροδικείο ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας: Το προφίλ, ο τρόπος δράσης και οι πληροφορίες για το ΝΑΤΟ

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026) έφτασε στο Αεροδικείο Αθηνών ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που ομολόγησε κατασκοπεία για χάρη της Κίνας.

Ο Σμήναρχος που υπηρετούσε στο Καβούρι, απολογούνταν χθες όλη την ημέρα για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Φαίνεται πως οι αρχές των συνέλαβαν την κατάλληλη στιγμή, πριν δώσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στο Πεκίνο που αφορούσαν το ΝΑΤΟ. Πληροφορίες αναφέρουν είχε στρατολογήσει κι άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

Δείτε το βίντεο από την άφιξή του στο Αεροδικείο:

Είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, σχετικά με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και νατοϊκών υποβρυχίων.

Όπως προέκυψε από την ανάκριση, είχε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Πρόκειται για Σμήναρχο με εξαιρετικά «βαρύ» βιογραφικό και με πολλά χρόνια εμπειρίας σε κρίσιμα αντικείμενα ενώ κατείχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία που δεν αφορούν απλώς την «τεχνική υποστήριξη», αλλά τη λειτουργική καρδιά των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα, στοιχεία που αποτελούν προσόντα υψηλής αξίας για ένα επιτελικό στέλεχος.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με νατοϊκές ροές πληροφορίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όχι μόνο στην εθνική άμυνα, αλλά και στη Συμμαχία, ακριβώς επειδή η σύγχρονη επιχειρησιακή εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο ή σε ένα εθνικό επίπεδο.

Το λογισμικό και η επέμβαση των αρχών

Στην κατοχή του αξιωματικού φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο «ειδικό λογισμικό». Μέσω αυτής της συσκευής, φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα έστελνε στο εξωτερικό, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση του.

Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν την ψηφιακή δραστηριότητα και τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα και να αποφάσισαν τη σύλληψη όταν εκτιμήθηκε ότι είχε ήδη συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και ότι υπήρχε κίνδυνος άμεσης διοχέτευσης προς τον αποδέκτη.

Ο αποδέκτης και οι «σύνδεσμοι» προς Κίνα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η δραστηριότητα που φέρεται να είχε με αποδέκτες πρόσωπα ή διαύλους που συνδέονται με την Κίνα. Η διάσταση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσδίδει διαφορετικό βάρος στην υπόθεση, διότι μεταφέρει το ζήτημα από το επίπεδο μιας ποινικής υπόθεσης σε πεδίο στρατηγικής αντιπαράθεσης πληροφοριών, σε μία περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια δικτύων και τεχνολογικών αλυσίδων αποτελεί βασικό πεδίο ανταγωνισμού διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές εξετάζουν όχι μόνο το υλικό που φέρεται να διακινήθηκε, αλλά και ο τρόπος. Διότι για τα συστήματα επικοινωνιών, ο τρόπος πρόσβασης, οι βαθμίδες διαβάθμισης, οι διαδρομές μεταφοράς και οι τεχνικές απόκρυψης παρέχουν συχνά περισσότερες πληροφορίες από το ίδιο το έγγραφο.

Και εδώ μιλάμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για στέλεχος που γνώριζε σε βάθος τις διαδικασίες, τους κανόνες ασφαλείας, τις αδυναμίες του ανθρώπινου παράγοντα και τα κενά του συστήματος. Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται η πληροφορία ότι πρόσφατα είχε συναντήσει άτομα προερχόμενα από την Κίνα και ερευνάται σε τι εξυπηρέτησε η συγκεκριμένη συνάντηση.

Με πληροφορίες από το onalert.gr