Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης, για πρωτοσέλιδο τίτλο ελληνικής εφημερίδας σχετικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Greek envoy over despicable headline in Greek newspaper about Turkish president, foreign minister announces