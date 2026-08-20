Ελλάδα

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους επιλέξουν να καταταγούν χωρίς αναβολή

Την ίδια ώρα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
Ορκωμοσία στρατιωτών
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΣ/EUROKINISSI
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Εννέα μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν αναβολή για σπουδές.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση για την στρατιωτική θητεία εφαρμόζεται  για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 246 του ν. 5265/2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιασθούν όταν κληθούν.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Την ίδια ώρα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Η αλλαγή που προκύπτει, είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει, ήδη, εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

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