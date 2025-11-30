Ελλάδα

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ: «Nα γίνει γρήγορα καλά» λέει για τον 39χρονο επιλοχία που δίνει μάχη για τη ζωή του

Στο πλευρό του 39χρονου πυροτεχνουργού βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του
Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη
Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Μεταξάκης

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά από χειροβομβίδα σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Από την ισχυρότατη έκρηξη σκοτώθηκε ο 19χρονους στρατιώτης Ραφαήλ.

Ο πατέρας του άτυχου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της άσκησης με χειροβομβίδα τη Ρόδο, μέσα στον πόνο του βρήκε τη δύναμη να στηρίξει τον 39χρονο πυροτεχνουργό που αγωνίζεται για τη ζωή του.

Μέσω του ΑΝΤ1, την Κυριακή (30.11.2025) ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που βρήκε φρικτό θάνατο στο ίδιο δυστύχημα στο πεδίο βολής του νησιού εύχεται «να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του».

«Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Το παλικάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανατύχει τίποτα άλλο σε άλλη οικογένεια», λέει.

Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για 5η ημέρα.

Από τον αγκώνα και κάτω έχασε το χέρι του. Ακρωτηριάστηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει συγκόλληση, ενώ έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι.

Ο τραυματίας πυροτεχνουργός διακομίστηκε στο 401 ΓΣΝΑ από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του, ώστε να γίνει με ασφάλεια η διακομιδή του με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

 

Στο πλευρό του 39χρονου πυροτεχνουργού που παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε σοβαρή κατάσταση η σύντροφος του γόνου επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Χειρουργήθηκε και παραμένει στο ΚΑΤ
Σε νέα πλάνα φαίνεται η ανεξέλεγκτη πορεία του 29χρονου, ο οποίος όπως φαίνεται είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής
Λούτσα
22
Η στιγμή που φτάνει η αστυνομία στον Κολωνό μετά την εσκεμμένη παράσυρση του 22χρονου
Το newsit.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα, λίγο μετά την παράσυρση, στα οποία φαίνεται όχημα της αστυνομία να φτάνει στο σημείο της παράσυρσης, καθώς και η προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας
Κολωνός: Η στιγμή που φτάνει η αστυνομία μετά την εσκεμμένη παράσυρση του 22χρονου
Newsit logo
Newsit logo