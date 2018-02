Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος στο Ιράν

Τη βαθιά του λύπη εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter για την αεροπορική τραγωδία στο Ιράν, παράλληλα με τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων. Τέλος εκφράζεται η αλληλεγγύη στον Ιρανικό λαό και την κυβέρνησή του.

Συγκεκριμένα το post του ΥΠΕΞ ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την συντριβή αεροπλάνου στο Ιράν. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό και την κυβέρνηση του Ιράν».

Deeply saddened by news on plane crash in #Iran. Our deepest condolences to the families of the victims. We express our solidarity to the Iranian people and its government @JZarif

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 18, 2018