Στις 3/6/2020, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βύρωνα Αττικής, η Αντριάννα Μ., 14 ετών, ρουμανικής καταγωγής, αναφέρει σε σχετική του ενημέρωση του Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως αναφέρεται, το “Χαμόγελο” ενημερώθηκε σήμερα, 9/6/2020, απογευματινές ώρες, για το ότι εξαφανίστηκε το παιδί και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Αντριάννα Μ. έχει ύψος 1,72 μ., είναι 60kg, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και μαύρα μάτια. Έχει δύο ελιές στο άνω χείλος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Δείτε την ανήλικη κοπέλα που εξαφανίστηκε

Φωτογραφίες από: Facebook / Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.