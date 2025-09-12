Συναγερμός για την εξαφάνιση 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα – Έστειλε ανησυχητικά μηνύματα στους φίλους του

Πιο δημοφιλή
Θύμωσε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου ισχυρίστηκε ο 59χρονος
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη, έπιασε φωτιά και βρέθηκε σε χωράφι – Σοβαρά η μία από τις δυο τραυματίες
Οι δυο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιστιαίας
«Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό»
«Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος»
Το κοριτσάκι προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ ενώ έχει χτυπήματα σε πόδια, πρόσωπο και χέρια και περιγράφει τι έζησε
Συγκλονίζει θύμα του 42χρονου μαστροπού: «Ο “κοντός” έστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι»
«Χαράκωνε τον εαυτό του, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και το μάτωνε και φώναζε ότι εμείς φταίμε ότι τα κάνει αυτά» αποκαλύπτει ένα εκ των 5 θυμάτων του 42χρονου μαστροπού
Ο καυγάς που οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο
Έπεσε από τα 8 μέτρα ενώ έκανε εργασίες στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εκτελούσε εργασίες όταν έπεσε από μεγάλο ύψος