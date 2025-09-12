Ελλάδα

Συναγερμός για την εξαφάνιση 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα – Έστειλε ανησυχητικά μηνύματα στους φίλους του

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του
Η εξαφάνιση του 19χρονου Κοσμίν Δημήτρης (ον.) Μαργκούτα Μπαργκάν έγινε την Παρασκευή (12/9/25) στις 17:00 το απόγευμα, από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, μετά από αίτημα της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του ο 19χρονος έστειλε ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του. Λόγω των συνθηκών της εξαφάνισής του, υπάρχει ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων για να εντοπιστεί και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού. 

Έχει κινητοποιηθεί η Ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών και οι εθελοντικές ομάδες ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ.

Ο Κοσμίν Δημήτρης (ον.) Μαργκούτα Μπαργκάν (επ.), έχει ύψος 1.78 μ., είναι 62 κιλά, έχει μακριά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα.

