Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας – Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

Ο 51χρονος προσπάθησε να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών αλλά η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και πήρε μεγάλες διαστάσεις
Η φωτιά όπως φαίνεται από την Ακράτα
Τη σύλληψη ενός αλλοδαπού ηλικίας 51 ετών για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, γνωστοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 7:30 μ.μ.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, ανακριτικοί υπάλληλοι του Σώματος συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος στις 15:59 του Σαββάτου στην περιοχή Άμπελος Ακράτας στην Αχαΐα, άναψε φωτιά για να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών. Ωστόσο, η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και πήρε διαστάσεις.

Ακολουθήθηκε δικονομική διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ στον 51χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375 ευρώ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

 

Λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

Επίσης, ένας 59χρονος συνελήφθη στην περιοχή Ζούπι Κορινθίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έκαιγε κλαδιά σε αγροτική έκταση.

Η φωτιά επεκτάθηκε λόγω της πλήρους απουσίας προληπτικών μέτρων.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

