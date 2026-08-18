Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Σοκαριστικές εικόνες από τα απανθρακωμένα συντρίμμια – Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο το νεαρό ζευγάρι από την Βρετανία καθώς και ο πιλότος του ιδιωτικού ελικοπτέρου, που συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου χτες Δευτέρα (17.08.2026) με τα βίντεο και τις εικόνες από τη στιγμή της πτώσης να προκαλούν σοκ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, από το οποίο ανασύρθηκαν οι τρεις νεκροί. Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, οι σοροί των οποίων είχαν απανθρακωθεί.

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Όπως φαίνεται στις νέες εικόνες του Orange Press Agency, το ελικόπτερο έχει διαλυθεί πλήρως κατά την πτώση, με τα απανθρακωμένα συντρίμμια να είναι ορατά.

Ο χώρος -που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου- παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων εξετάζει τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, προκειμένου να καταλήξει σε πόρισμα και να δώσει απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα για την τραγωδία.

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Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Στο μικροσκόπιο το ουραίο στροφείο

Ειδική ομάδα πέντε στελεχών της ΕΛΑΣ αναλαμβάνει να διερευνήσει τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο. Στην ομάδα συμμετέχουν δύο αξιωματικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» και τρία στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων.

Με εισαγγελική εντολή που δόθηκε το πρωί της Τρίτης (18.08.2026), ο φάκελος για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο πέρασε από την Πυροσβεστική στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας, ενώ η ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε έχει διπλή αποστολή: αφενός τη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων και αφετέρου τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πορισμάτων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Από τα πρώτα στοιχεία και την αξιολόγηση των δεδομένων, κυρίως του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί πραγματογνώμονες, προκύπτουν ενδείξεις που στρέφουν την έρευνα και στο ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του ουραίου στροφίου του ελικοπτέρου.

Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η κίνηση του Bell 206 κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του. Στα διαθέσιμα βίντεο φαίνεται ότι, περίπου τρία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα.

Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από τους πραγματογνώμονες, χωρίς, πάντως, στο παρόν στάδιο να μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής. Το ελικόπτερο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο.

Δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση

Οι σοροί των τριών επιβαινόντων εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα DNA προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίησή τους.

Για τον σκοπό αυτό, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με συγγενείς του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία και αναμένεται να ληφθούν συγκριτικά δείγματα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η ταυτοποίηση των δύο Βρετανών.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν τη φωτιά να εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα μετά τη συντριβή. Ένας από αυτούς ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 πως είδε το άψυχο σώμα του πιλότου να κείτεται στο έδαφος.

«Πέρασα δίπλα τραβώντας τη μάνικα δίπλα από το πτώμα του πιλότου, το οποίο ήταν ανάσκελα με τα χέρια ψηλά και τα γόνατα μαζεμένα και το κινητό του δίπλα είχε μισοκαεί», ανέφερε.

Παράλληλα, ο γιατρός ο οποίος είχε εφημερία έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος και περιέγραψε τις συγκλονιστικές εικόνες που αντίκρισε. «Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ένα από τα πτώματα τα οποία είχε εκσφενδονιστεί πέντε, έξι μέτρα από το ελικόπτερο, το οποίο ήταν κάτω σε μια κατοφέρια. Δε φαινόταν από πρώτη ματιά και τα δύο άλλα πτώματα ήταν ακέραια.

Το μόνο μέλος που έλειπε ήταν ένα κομμένο πόδι. Όλο το άλλο, όλο το άλλο σώμα, ήταν καμένοι άνθρωποι. Ίσως εάν δεν καιγόντουσαν δε θα πέθαιναν. Είχαν πολλαπλά κατάγματα», είπε.

«Κάποια θραύση του άξονα που συνδέει και δίνει κίνηση στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για να σταθεροποιεί την κίνηση του ελικοπτέρου και να έχουμε μια ομαλή πλεύση», κατέληξε ο γιατρός.

Στο newsit.gr μίλησε ο Αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο: «Εγώ βρέθηκα λίγα λεπτά μετά το συμβάν εκεί. Αυτό που αντίκρισα ήταν μια άμορφη μάζα, γιατί από το ελικόπτερο σχεδόν δεν είχε μείνει τίποτα. Δεν είχε μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα πτώματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες.

Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα, ήταν ολόκληρος απανθρακωμένος. Οι άλλοι δύο ήταν μαζί με το ελικόπτερο και, όταν έφυγα εγώ, δεν είχαν ακόμη απομακρυνθεί. Λογικά θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να τους βγάλουν από εκεί μέσα. Οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα. Ήρθαν υδροφόρες και έσβησαν τη φωτιά που είχε προκληθεί γύρω από το σημείο, καθώς πήραν φωτιά και οι θάμνοι.

Και συμπλήρωσε: «Αν βρισκόμασταν στις προηγούμενες ημέρες, που είχαμε τα πολλά μποφόρ, θα υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσει και πυρκαγιά. Όσον αφορά τις πληροφορίες για έξι νεκρούς, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου μάς είπε ότι οι επιβαίνοντες ήταν τρεις».

«Ήταν ένα μικρό ελικόπτερο, από αυτά που χρησιμοποιούνται για επιβατικές πτήσεις, και αποκλείεται να χωράνε έξι άτομα μέσα. Τρεις ήταν οι επιβαίνοντες, τρεις», τόνισε καταλήγοντας.

Το σοκαριστικό δυστύχημα

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η μοιραία πτήση ξεκίνησε από την περιοχή του όρους Μερέντας στον Μαρκόπουλο. Ωστόσο, λίγο μετά τις 18:00 το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τρεις άνθρωποι.

Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Το ελικόπτερο κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από σπίτια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Δύο διαφορετικά βίντεο ντοκουμέντο έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφουν καρέ καρέ την εφιαλτική πορεία προς το θάνατο στη θέση Θόλος της Σίφνου.

Τα βίντεο από κάμερα ασφαλείας απέναντι από το ελικοδρόμιο αποτυπώνουν τη βουτιά θανάτου του ιδιωτικού ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες. Το ελικόπτερο χάνει εντελώς τον έλεγχο, περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του, γράφει μια μοιραία τροχιά στον αέρα και χάνει απότομα ύψος.

Μόλις 30 μέτρα πριν από το σημείο προσγείωσης, δίπλα ακριβώς σε κατοικημένη περιοχή, προσκρούει με ορμή στο έδαφος, οδηγείται στην καταστροφή και μετατρέπεται σε μια πύρινη μάζα. Τραγικός απολογισμός ήταν οι τρεις νεκροί, ο 55χρονος Έλληνας χειριστής και το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για να ταξιδέψει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το ταξίδι του μέλιτος στη Σίφνο που κατέληξε σε τραγωδία

Ο 30χρονος Αλεξάντερ Κρόμπι και η 31χρονη Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι ζούσαν στο Λονδίνο, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Το ζευγάρι είχε ναυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για να μεταφερθεί από την Αττική στη Σίφνο, όπου θα ξεκινούσε τις διακοπές του. Το Bell 206 συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026), λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με πολυετή πτητική εμπειρία. Η έρευνα βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με το βιντεοληπτικό υλικό, τα ευρήματα από τα συντρίμμια και τις καταθέσεις των μαρτύρων να αποτελούν βασικά κομμάτια για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών της μοιραίας πτήσης.