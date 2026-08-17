Ελλάδα

Τραγωδία στη Σίφνο: Νεκρός ο έλληνας πιλότος και νιόπαντρο ζευγάρι μετά από συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη στον αέρα, έκανε ένα περίεργο θόρυβο και στη συνέχεια συνετρίβη
Ανανεώθηκε πριν 27 λεπτά
Σίφνος ελικόπτερο
Η συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο
Βασίλης Σακουλέβας
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Αδιανόητη τραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, καθώς ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν.

Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή και ένα νιόπαντρο ζευγάρι που επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στη Σίφνο και οι οποίοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι, ενώ ερευνάται αν υπάρχουν και άλλοι νεκροί καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έξι θύματα.

Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από σπίτια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Ωστόσο η ευρύτερη περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και δεν προκύπτουν φθορές σε ιδιοκτησίες έως τώρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:17.

Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το pontiki.gr μετά την πτώση

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη στον αέρα και έκανε ένα περίεργο θόρυβο και στη συνέχεια συνετρίβη.

Στο newsit.gr μίλησε ο Αντιδήμαρχος Σίφνου Μανώλης Φουντουλάκης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο:

«Εγώ βρέθηκα λίγα λεπτά μετά το συμβάν εκεί. Αυτό που αντίκρισα ήταν μια άμορφη μάζα, γιατί από το ελικόπτερο σχεδόν δεν είχε μείνει τίποτα. Δεν είχε μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα πτώματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες.

Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα, ήταν ολόκληρος απανθρακωμένος. Οι άλλοι δύο ήταν μαζί με το ελικόπτερο και, όταν έφυγα εγώ, δεν είχαν ακόμη απομακρυνθεί. Λογικά θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να τους βγάλουν από εκεί μέσα.

Οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα. Ήρθαν υδροφόρες και έσβησαν τη φωτιά που είχε προκληθεί γύρω από το σημείο, καθώς πήραν φωτιά και οι θάμνοι.

Αν βρισκόμασταν στις προηγούμενες ημέρες, που είχαμε τα πολλά μποφόρ, θα υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσει και πυρκαγιά.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για έξι νεκρούς, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου μάς είπε ότι οι επιβαίνοντες ήταν τρεις.

Ήταν ένα μικρό ελικόπτερο, από αυτά που χρησιμοποιούνται για επιβατικές πτήσεις, και αποκλείεται να χωράνε έξι άτομα μέσα. Τρεις ήταν οι επιβαίνοντες, τρεις».

Για την τραγωδία μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως «σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε ο γιατρός του περιφερειακού ιατρείου της Σίφνου έως ότου επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών λόγω της κατάστασης που βρέθηκαν τα άτομα που επέβαιναν.

Σε σοκ ο γιατρός κατέληξε στον αριθμό των νεκρών που είναι τρεις . Η κατάσταση που βρέθηκαν παρέπεμπε αρχικά σε περισσότερους. Συλλυπητήρια στους οικείους».

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