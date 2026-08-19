Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πτώση – Τι εξετάζουν οι αρχές

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στην Σίφνο με την συντριβή του ελικοπτέρου που οδήγησε στον θάνατο τρία άτομα προσπαθούν να διαλευκάνουν οι αρχές.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσεις του ελικοπτέρου στη Σίφνου έχουν μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων που έχουν αναλάβει την υπόθεση,

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Στόχος των αρχών είναι να συνθέσουν το παζλ του τραγικού δυστυχήματος αξιοποιώντας τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχουν καταγραφεί τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Στο βίντεο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Bell 206 κινείται αρχικά με φυσιολογική πορεία, καθώς κατευθύνεται προς το ελικοδρόμιο για την προσγείωσή του. Χωρίς προειδοποίηση, ωστόσο, παρουσιάζει ξαφνική απώλεια ύψους και στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του. Η ανεξέλεγκτη περιστροφή συνεχίζεται για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι το ελικόπτερο να προσκρούσει στο έδαφος. Αμέσως μετά σημειώνεται έκρηξη, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο αναμένοντας την άφιξη του ελικοπτέρου. Όπως φέρεται να ανέφερε, αντιλήφθηκε την ξαφνική καθοδική πορεία του Bell 206, καθώς και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του πριν από την πτώση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε λόγο για το ενδεχόμενο να είχε παρουσιαστεί πρόβλημα στον έλικα του ελικοπτέρου.

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Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής,, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση.

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η συντριβή να οφείλεται σε δυσλειτουργία του ουραίου στροφείου. Ένα τέτοιο τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της πορείας και να προκαλέσει ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Παρά τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η ακριβής αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των συντριμμιών του Bell 206, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στον τόπο της τραγωδίας. Εξειδικευμένα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών, μαζί με εμπειρογνώμονες, πραγματοποιούν λεπτομερή έρευνα στο ελικόπτερο, αναζητώντας ευρήματα που θα συμβάλουν στην ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών της πτήσης και θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην καταστροφική πτώση.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026), όταν η μοιραία πτήση ξεκίνησε από την περιοχή του όρους Μερέντας στον Μαρκόπουλο. Ωστόσο, λίγο μετά τις 18:00 το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τρεις άνθρωποι.

Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Το ελικόπτερο κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από σπίτια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.