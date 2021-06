Αγάπα, Φρόντισε, Σώσε τη δική σου γειτονιά! Τα My market εμπνέονται από το σύνθημα του εθελοντικού κινήματος «Save your hood» και στηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις του σε όλη την Ελλάδα!

Με το σύνθημα «Σώσε τη γειτονιά σου» μία ομάδα νέων ανθρώπων μας προσκαλεί να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας, καθαρίζοντας τη «γειτονιά» μας ή ό,τι ο καθένας μας αισθάνεται ως «γειτονιά του», τη θάλασσα, το βουνό, το δάσος, την παραλία του! Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκαν τα My market, που από τις πρώτες κιόλας δράσεις, διέκριναν το πάθος, την τόλμη και την ενότητα των εθελοντών του Save your Hood, αξίες που διέπουν τη λειτουργία της αλυσίδας από την ίδρυσή της! Έτσι, αναλαμβάνουν να προμηθεύουν τους εθελοντές σε όλη την Ελλάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με τις χιλιάδες σακούλες απορριμμάτων που χρειάζονται!

Το κίνημα «Save your Hood» εδώ και 7 μήνες πραγματοποιεί εθελοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελλάδα, με εντυπωσιακά και θαυμαστά αποτελέσματα!

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 22.000 ενεργοί εθελοντές, έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 δράσεις σε 192 Δήμους της Ελλάδας και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5.900.000 λίτρα σκουπιδιών!

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης πολιτών που ολοένα και μεγαλώνει, ενώνοντας τους πολίτες αλλά και άλλες εθελοντικές ομάδες ανά την Ελλάδα με σκοπό να πετύχουν τη μεγαλύτερη αποκομιδή σκουπιδιών που έγινε στην χώρα μας.

Τα My market, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους έχουν ως στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας τους την κοινωνική προσφορά, με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές λύσεις στα καταστήματα της αλυσίδας. Παράλληλα, σημαντική προτεραιότητα των My market αποτελεί ο εθελοντισμός και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι για ακόμη μία φορά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας κινητοποιούνται και γίνονται μία ομάδα με τους εθελοντές του Save Your Hood για καλό σκοπό.

Μy market και Save Your Hood, συνεργάζονται και βάζουν τα σκουπίδια στη θέση τους!