«Τα δηλητηριώδη μανιτάρια τα μάζεψε κοντά στο σπίτι μας» λέει ο γιος του ζευγαριού που θα μεταφερθεί για μεταμόσχευση στην Ιταλία

«Είναι κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή τους» λέει στο newsit.gr ο γιος του ζευγαριού που θα μεταφερθεί για μεταμόσχευση στην Ιταλία μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών την περασμένη Τρίτη (18.11.25) στην Έδεσσα.

Η απίστευτη περιπέτεια για τον 65χρονο και την 55χρονη σύζυγό του ξεκίνησε το πρωί της 18ης Νοεμβρίου όταν ο άνδρας που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ πήγε να μαζέψει μανιτάρια.

Την ίδια μέρα μαζί με τη σύζυγό του τα έφαγαν και τα ξημερώματα της Τετάρτης άρχισαν να έχουν κοιλόπονο. Αμέσως πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας όπου εκεί παρέμειναν για δύο ημέρες καθώς οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και έγινε. Το πρωί της Παρασκευής έφτασαν στο ΑΧΕΠΑ όπου οι γιατροί αποφάσισαν ότι τόσο ο 65χρονος όσο και η 55χρονη έχρηζαν μεταμόσχευσης καθώς υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Το ζευγάρι αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθεί σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, στη Ρώμη και στην Πίζα.

«Είναι κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση και πρέπει οι γονείς μου να μεταφερθούν στην Ιταλία για μεταμόσχευση. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Πήγε ο πατέρας μου στο βουνό και μάζεψε άγρια μανιτάρια», λέει στο newsit.gr ο γιος του ζευγαριού.

Όπως εξηγεί, «μένουμε κοντά σε βουνό αλλά έτυχε τα μανιτάρια που μάζεψε να ήταν δηλητηριώδη. Μετά από κάποιες ώρες τους χτύπησε και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ. Είχαν συμπτώματα με εμετούς, ναυτία, ζαλάδα».